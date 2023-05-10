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Саудовский король пригласил президента Сирии на встречу членов Лиги арабских государств

Весь мир
Саудовский король пригласил президента Сирии на встречу членов Лиги арабских государств

Членство Сирии в организации восстановлено спустя 12 лет.

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул Азиз Аль Сауд направил президенту Сирийской Арабской Республики (САР) Башару Асаду официальное приглашение принять участие в заседании Лиги арабских государств (ЛАГ) 19 мая в Джидде.

Данный шаг сделан после того, как королевство объявило о возобновлении работы своей дипмиссии в САР.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило, что это связано со стремлением Эр-Рияда внести собственный вклад в укрепление безопасности и стабильности Ближнего Востока.

ЛАГ исключила официальный Дамаск из своего состава в одностороннем порядке в 2011 году, когда на территории САР развернулся вооруженный конфликт. На протяжении 12 лет сирийское место в организации занимала так называемая «оппозиция».

За восстановление представительства официальной власти в ЛАГ ее участники проголосовали 7 мая 2023 года.
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