Саудовский король пригласил президента Сирии на встречу членов Лиги арабских государств

Членство Сирии в организации восстановлено спустя 12 лет.
Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул Азиз Аль Сауд направил президенту Сирийской Арабской Республики (САР) Башару Асаду официальное приглашение принять участие в заседании Лиги арабских государств (ЛАГ) 19 мая в Джидде.
Данный шаг сделан после того, как королевство объявило о возобновлении работы своей дипмиссии в САР.
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило, что это связано со стремлением Эр-Рияда внести собственный вклад в укрепление безопасности и стабильности Ближнего Востока.
ЛАГ исключила официальный Дамаск из своего состава в одностороннем порядке в 2011 году, когда на территории САР развернулся вооруженный конфликт. На протяжении 12 лет сирийское место в организации занимала так называемая «оппозиция».
За восстановление представительства официальной власти в ЛАГ ее участники проголосовали 7 мая 2023 года.