Дерматолог Линдси Зубрицки объяснила, как правильно принимать душ

Дерматолог Линдси Зубрицки перечислила главные правила, которых необходимо придерживаться в душе. Она предупредила об опасных последствиях ошибок в этом процессе.
В своих социальных сетях она заявила, что мытье необходимо начинать с головы. При этом нужно тщательно смывать кондиционер в случае его использования. В противном случае средство закупорит поры, что вызовет появление прыщей.
Если в душе человек планирует эпиляцию, лучше перед этим сделать пилинг. Это поможет предотвратить проблемы с кожей из-за бритвы. После манипуляции важно нанести увлажняющий крем. Завершить процедуру необходимо умыванием лица. Сделать это важно дважды, констатировала Зубрицки.
Стоит отметить, что на состояние кожи может влиять и пища. Ранее диетолог Ирина Писарева призвала отказаться от сахара. Она уверена, что это поможет сделать покров более упругим.