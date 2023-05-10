Министр Жан-Ноэль Барро: во Франции заблокируют сайты, которые транслируют Sputnik и RT France

Власти Франции будут блокировать сайты, которые предоставляют информацию СМИ, находящихся под санкциями. Об этом сообщил министр-делегат по цифровизации и телекоммуникациям Франции Жан-Ноэль Барро.
В качестве примера министр привел российские СМИ Sputnik и RT France. Меры будут приниматься в рамках нового законопроекта «о безопасности цифрового пространства», призванного помочь «защитить демократию».
«Эта мера дополнит наш арсенал по борьбе с пропагандой врагов демократии», — сказал Барро.
Согласно 4 статье законопроекта, медиарегулятор Arcom получит больше полномочий, что позволит ему вводить запрет на трансляцию СМИ другими операторами. Рассмотрение закона в сенате должно начаться в начале июня.
Ранее представитель ПАСЕ Могенс Йенсен указал, что Европа не придерживается принципа свободы СМИ. Он также призвал Евросоюз изменить свой подход.