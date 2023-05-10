В Австралии предложили отстреливать кенгуру, чтобы они не умирали от голода

Австралийские экологи считают, что необходимо начать отстреливать кенгуру для предотвращения их смерти от голода, пишет Channel News Asia.
Вспышка численности животных приведет к голоду среди них, уверены ученые. Эколог Кэтрин Моусби предположила, что гуманным способом решения этой проблемы может быть отстрел части сумчатых.
Как сообщает издание, популяция кенгуру на континенте меняется скачкообразно. Быстрый рост количества животных сменяется таким же стремительным вымиранием, отмечают журналисты. В Ассоциации индустрии кенгуру Австралии прогнозируют многократное увеличение числа сумчатых в ближайшие годы.
Ранее власти Шри-ланки предложили передать Китаю 100 тысяч цейлонских макак. Эти приматы находятся в КНР на грани вымирания.