Врач Надежда Чернышова советует есть фрукты не позже чем за четыре часа до сна

Бытует мнение, будто фрукты нельзя употреблять на ночь из-за того, что они гниют в кишечнике до утра. Свои комментарии по данному вопросу высказала терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.
По словам эксперта, в кишечнике ничего не гниет, пишет издание Pravda.Ru. Вся съеденная пища перерабатывается сначала желудочным соком, а после переходит в двенадцатиперстную кишку. Здесь на частично переваренную пищу воздействует кишечный сок, который содержит пищеварительные ферменты, расщепляющие все углеводы и небольшое количество белка, содержащееся во фруктах, пояснила специалист.
Однако нутрицитолог отметила, что необходимо учитывать свой сахарный обмен, и при повышенном уровне глюкозы в крови надо соблюдать определенную диету. Перед сном употреблять фрукты Чернышова не советует, допуская их прием хотя бы за три-четыре часа до засыпания, особенно, когда у пациента есть гастрит или какие-то воспалительные заболевания кишечного тракта.