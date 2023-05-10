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Врач Надежда Чернышова советует есть фрукты не позже чем за четыре часа до сна

Общество
Врач Надежда Чернышова советует есть фрукты не позже чем за четыре часа до сна

Бытует мнение, будто фрукты нельзя употреблять на ночь из-за того, что они гниют в кишечнике до утра. Свои комментарии по данному вопросу высказала терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

По словам эксперта, в кишечнике ничего не гниет, пишет издание Pravda.Ru. Вся съеденная пища перерабатывается сначала желудочным соком, а после переходит в двенадцатиперстную кишку. Здесь на частично переваренную пищу воздействует кишечный сок, который содержит пищеварительные ферменты, расщепляющие все углеводы и небольшое количество белка, содержащееся во фруктах, пояснила специалист.

Однако нутрицитолог отметила, что необходимо учитывать свой сахарный обмен, и при повышенном уровне глюкозы в крови надо соблюдать определенную диету. Перед сном употреблять фрукты Чернышова не советует, допуская их прием хотя бы за три-четыре часа до засыпания, особенно, когда у пациента есть гастрит или какие-то воспалительные заболевания кишечного тракта.
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