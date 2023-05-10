Врач Надежда Чернышова советует есть фрукты не позже чем за четыре часа до сна

Однако нутрицитолог отметила, что необходимо учитывать свой сахарный обмен, и при повышенном уровне глюкозы в крови надо соблюдать определенную диету. Перед сном употреблять фрукты Чернышова не советует, допуская их прием хотя бы за три-четыре часа до засыпания, особенно, когда у пациента есть гастрит или какие-то воспалительные заболевания кишечного тракта.