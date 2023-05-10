Болезни сердца, онкология, лихорадка: врач Александр Максимов рассказал, в каких случаях ставить банки опасно

Большинство граждан, родившихся еще во время СССР, прекрасно знают старый доброй метод лечения многих болезней с помощью медицинских банок. Их использовали и продолжают использовать и при простуде, и при хронических болях, и даже в качестве средства от бессонницы и головных болей. Однако, используя такой метод самолечения, вместо ожидаемого улучшения состояния организма, можно вполне ощутимо навредить своему здоровью.
Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Максимов перечислил случаи, когда банки принесут больше вреда, чем пользы.
«Постановка банок – одна из самых известных физиотерапевтических процедур. Простота ее выполнения, неизменно положительная реакция пациентов и хорошие клинические результаты позволяют считать постановку банок эффективным физиотерапевтическим методом лечения, нисколько не утратившим своей актуальности», — подчеркнул врач.
Как он объяснил в разговоре с корреспондентом ФАН, банки, по сути, это процедура вакуум-терапии. В результате создания отрицательного давления в месте их установки происходят разрывы мелких сосудов кожи из-за переполнения кровью. Это сразу же усиливает кровообращение и лимфообращение в близлежащих тканях и органах. А когда кровоизлияния рассасываются, обеспечивает поступление в кровоток биологически активных веществ, оказывающих стимулирующее действие на ткани и органы. Кроме того, у процедуры есть местный спазмолитический и болеутоляющий эффект, рассказал он о принципе работы «баночной терапии».
При этом Максимов подчеркнул, несмотря на кажущуюся простоту и эффективность процедуры, постановка банок не является самостоятельным методом лечения. Однако она замечательно действует в комплексе с другими манипуляциями и препаратами.
По словам специалиста, банки хорошо себя зарекомендовали в комплексном лечении межреберной невралгии, миозита, радикулита, пневмоний и бронхитов в стадии рассасывания, а также в профилактике застойных пневмоний, однако ставить их можно не всегда.
«Банки противопоказаны при лихорадочных состояниях, обострении воспалительных процессов, истощении организма, инфекционных болезнях в острой стадии, активном туберкулезном процессе, злокачественных новообразованиях и подозрении на их наличие, системных заболеваниях крови, склонности к кровотечениям, сердечно-сосудистых заболеваниях с недостаточностью кровообращения выше II стадии, аневризме аорты и крупных сосудов, заболеваниях ЦНС с резким возбуждением. Кроме того, банки нельзя ставить на молочные железы, позвоночник, область сердца, лопатки, грудину, родимые пятна, область почек», — предупредил врач.
Отдельно он упомянул о потенциальной пожароопасности данной процедуры. Максимов рекомендовал исключить контакт кожи пациента и постельного белья с источником открытого огня, который используется для создания вакуума в полости банок.
Ранее онколог и химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев рассказал ФАН, какие последствия может вызвать прием химиопрепаратов и как минимизировать их негативное воздействие. По словам эксперта. Самые распространенные побочные эффекты химиотерапии — тошнота и выпадение волос.