Болезни сердца, онкология, лихорадка: врач Александр Максимов рассказал, в каких случаях ставить банки опасно

Как он объяснил в разговоре с корреспондентом ФАН, банки, по сути, это процедура вакуум-терапии. В результате создания отрицательного давления в месте их установки происходят разрывы мелких сосудов кожи из-за переполнения кровью. Это сразу же усиливает кровообращение и лимфообращение в близлежащих тканях и органах. А когда кровоизлияния рассасываются, обеспечивает поступление в кровоток биологически активных веществ, оказывающих стимулирующее действие на ткани и органы. Кроме того, у процедуры есть местный спазмолитический и болеутоляющий эффект, рассказал он о принципе работы «баночной терапии».