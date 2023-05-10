Хирурги из Самары спасли жизнь женщине с камнями в трансплантированной почке

Сложность операции состояла еще и в том, что анатомия трансплантированной почки отличалась от той, что у здоровых людей. Ход мочеточника и расположение устья серьезно осложнили работу хирургов. Чтобы спасти 39-летнюю пациентку, врачи пошли на применение метода РИРХ. Они взяли тонкий и гибкий инструмент — уретерореноскоп, провели его через нижние мочевые пути и довели до почки. Затем, достигнув камней, специалисты раздробили их до мельчайших частиц с помощью лазера.