Хирурги из Самары спасли жизнь женщине с камнями в трансплантированной почке

Самарские врачи первыми в России новым методом удалили камни из пересаженной почки. Появление камней в донорском органе грозило серьезными последствиями вплоть до летального исхода.
Медики из Самарского государственного медицинского университета использовали один из самых уникальных и высокотехнологичных методов лечения мочекаменной болезни, который ранее не был опробован в нашей стране. Они применили ретроградную интраренальную хирургию (РИРХ), сообщает сетевое издание «КП — Самара».
Сложность операции состояла еще и в том, что анатомия трансплантированной почки отличалась от той, что у здоровых людей. Ход мочеточника и расположение устья серьезно осложнили работу хирургов. Чтобы спасти 39-летнюю пациентку, врачи пошли на применение метода РИРХ. Они взяли тонкий и гибкий инструмент — уретерореноскоп, провели его через нижние мочевые пути и довели до почки. Затем, достигнув камней, специалисты раздробили их до мельчайших частиц с помощью лазера.
Операция была проведена без единого разреза. Благодаря этому и реабилитация пациентки была быстрой и безболезненной. Врачи не только спасли женщину, но и сохранили функцию почки. Выписали ее уже на четвертый день после операции. Сейчас благодарная жительница Самары чувствует себя хорошо.