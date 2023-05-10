«Его имя — нам укор»: режиссер Дмитрий Светозаров раскрыл, почему актер Сергей Дрейден так и не получил ни одного звания

Актер театра и кино, лауреат двух национальных театральных премий «Золотая маска» Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни. В беседе с ФАН память этого артиста почтил кинорежиссер, сценарист Дмитрий Светозаров.
Собеседник выразил глубокое сожаление по поводу того, что в свое время ему не выпало возможности поработать с этим актером.
«К сожалению, я никогда с ним не сталкивался на съемочной площадке. Однако, это был очень необычный, своеобразный актер, стоявший в творчестве особняком. Это актер удивительной оригинальности, неповторимой индивидуальности и манеры. Многие зрители даже не подозревают, что знакомы с его работами, поскольку его голос очень часто звучал в закадровых комментариях к документальным фильмам», — сказал режиссер.
Дмитрий Светозаров также перечислил актерские работы Сергея Дрейдена, которые, на его взгляд, навсегда останутся в народной памяти.
«Чем мне дорог этот актер? Для начала, своей требовательностью. Именно из-за своей требовательности к материалу он снимался очень немного. Из ролей, которые должны запомниться зрителям, прежде всего, конечно же, это «Русский ковчег» Александра Сокурова и «Окно в Париж» Юрия Мамина», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он назвал одно качество артиста, которое, на его взгляд, выгодно отличало этого артиста от многих коллег.
«Это был актер требовательный не только к материалу, который предстояло или не предстояло сыграть. Он был человеком высоких принципов “гамбургского счета”. Он был не просто не конъюнктурным человеком, а враждебным конъюнктуре, поэтому он, дожив до 81 года не заслужил ни одного звания в отличие от бесконечного количества “артистов”, которые получили эти звания или по блату, или за выслугу лет. Его имя должно для всех нас быть укором», — подытожил сценарист.
Ранее актер Семен Стругачев в беседе с ФАН поделился воспоминаниями об артисте Александре Тютрюмове. По словам собеседника, известие о смерти коллеги стало настоящим потрясением.