Президент США Байден проведет встречу с премьером Индии Моди 22 июня

Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит 22 июня государственный визит в США и проведет переговоры с президентом страны Джо Байденом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Представитель Белого дома добавила, что принимать премьера Индии будет президент Байден и первая леди Джилл Байден. В рамках визита 22 июня состоится государственный ужин.
«Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден примут премьер-министра Индии Нарендру Моди в ходе его визита в США, в рамках которого 22 июня 2023 года состоится государственный ужин», — сообщила Жан-Пьер.
Ранее президент США Джо Байден провел встречу с Конгрессом по вопросу повышения потолка госдолга. Члены обеих партий, глава государства и палата представителей выразили солидарность в необходимости избежания дефолта.