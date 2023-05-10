Очень любил жизнь: каким останется в памяти актер Александр Тютрюмов

В свои 64 года творческая жизнь Александра Тютрюмова била ключом. Совсем недавно он вернулся из театрального тура со своей первой театральной постановкой «Любовь по-итальянски», в которой был задействован сам артист и актеры Семен Стругачев и Эвелина Бледанс.