Очень любил жизнь: каким останется в памяти актер Александр Тютрюмов

Сегодня, 10 мая, в Санкт-Петербурге состоялось прощание с актером театра и кино, режиссером, продюсером, предпринимателем Александром Тютрюмовым. Траурное мероприятие проходило в кинотеатре «Родина». В концертном зале собрались близкие, друзья, коллеги заслуженного артиста РФ. Каким был актер при жизни и каким его запомнит общественность, рассказывает ФАН.
Харизматичный, творческий Тютрюмов вдохновлял многих своим оптимизмом и лучезарной улыбкой, своим талантом, открытостью и желанием помогать. Он всегда был душой компанией. Так отозвалась в прощальной речи об артисте его дочь Анна Тютрюмова.
«Мы никогда не найдем слов, каким был замечательным человеком наш отец. Это человек, который всегда был душой компании, человек, который всегда дарил свою улыбку и позитив окружающим. Это человек, который всегда был готов прийти на помощь, он очень любил жизнь, у него было очень много проектов, которые он хотел реализовать», — произнесла Тютрюмова.
Уход актера стал ударом для всего его окружения. Еще недавно близкие поздравляли его с 64-летием. Вместе с коллегами артист составлял графики спектаклей, мероприятий, где должен был предстать перед публикой.
«Случившееся стало громом среди ясного неба. Все было безумно неожиданно: еще несколько дней назад мы составляли графики спектаклей до 2025 года. У него была масса проектов, которые, к сожалению, уже никогда не исполнятся. Он снимал кино, преподавал, ездил по городам на разные фестивали. Полный жизни человек: ничего не предвещало беды», — рассказал актер Семен Стругачев.
В свои 64 года творческая жизнь Александра Тютрюмова била ключом. Совсем недавно он вернулся из театрального тура со своей первой театральной постановкой «Любовь по-итальянски», в которой был задействован сам артист и актеры Семен Стругачев и Эвелина Бледанс.
«Это была первая театральная постановка Александра Тютрюмова. Мы много ездили. Конечно, гастрольная жизнь сближает: в одном автомобиле, тысячи километров. Поверьте, в таких долгих разъездах всегда бывают трудности. Саша всегда был на позитиве, подбадривал тех, кто устал, угощал чем-нибудь вкусным», — рассказала Бледанс.
Александр Тютрюмов был открыт для каждого, оказывал поддержку молодым и талантливым артистам, привлекал в проекты. Кроме того, он был верным и опытным товарищем, который был готов дать дельный совет. Так, благодаря Тютрюмову, вышла в свет одна из киноработ актера Самвела Мужикяна.
«Он мне помог в очень большом деле для меня. Я снял фильм короткометражный, и первый съемочный день был именно с ним. Благодаря ему, по большому счету, этот фильм и состоялся. Я с ним много советовался, говорил. Его поддержка была весомой. Мы потеряли очень хорошего друга, товарища», — поделился актер.
Актерская карьера Александра Тютрюмова началась с картины режиссера Александра Рогожкина «Операция «С Новым годом!», где он сыграл роль подчиненного нового русского Мавецкого (Леонид Ярмольник). Однако заметили успех артиста после исполнения роли Алексея Джигурды в фильме режиссера Сергея Снежкина «Цветы календулы». За эту работу Александр Тютрюмов был удостоен премии «Лучший дебют» на 6-м Международном кинофестивале «Балтийская жемчужина». До этого на счету актера уже числились работы в картинах «Улицы разбитых фонарей», «Хочу в тюрьму», «Блокпост».
За всю актерскую карьеру Тютрюмов снялся в порядке 50-ти фильмах и сериалах. Но наиболее известные роли — подполковник милиции Сергей Егоров в телесериале «Убойная сила» и Костя Морган в «Агенте национальной безопасности». Коллеги актера до сих пор не могут поверить в утрату.
«Я недавно поздравил его с днем рождения. Мы собирались ехать на фестиваль в Новороссийск. Тяжело, очень тяжело. Это не укладывается в голове, я не верю как-то. Добрейшей души человек, отзывчивый, никогда, ни в чем не отказывал. И планов громадье было. Грустно», — поделился скорбью актер Александр Половцев.
Знаменитый актер и любимец публики представлял собой пышущего энергией человека, неунывающего, с огромным рвением и сияющей улыбкой встречающего трудности.
«Саша был обаятельным, добродушным, чистым человеком. Когда умирают люди, это всегда грустно. Когда умирают такие люди, пышущие здоровьем и энергией жизненной силы, это обидно вдвойне», — сказал кинорежиссер Дмитрий Светозаров.
Александр Тютрюмов навсегда останется в памяти родных, близких, друзей, коллег и поклонников ярким, талантливым, добрым и трепетным товарищем, наставником, отцом и дедом. Его ленты оставили след не только в кинематографе, но и в сердцах каждого зрителя.
Напомним, актер родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области. Был студентом индустриально-педагогического техникума, затем получил высшее экономическое и политическое образование. Окончил курс «продюсер кино и телевидения» во ВГИКе. Получил степень кандидата экономических наук, доцента кафедры продюсирования кино и телевидения в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения. Преподавал «Мастерство продюсера кино и телевидения».
На протяжении восьми лет играл в Народном театре Подпорожья. С января 1995 года был зачислен в ряды актеров киностудии «Ленфильм». Был членом Союза кинематографистов России и Санкт-Петербургской гильдии киноактеров. Являлся генеральным продюсером кинокомпании «АТК-Студио».
Редакция Федерального агентства новостей выражает соболезнования родным и близким актера.