Президент РФ Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве военнослужащих запаса на сборы

Российский лидер Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан, которые которые пребывают в запасе, на военные сборы. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Указ вступил в силу 10 мая. Пребывающие в запасе жители страны смогут пройти сборы в Вооруженных силах России, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и Федеральной службы безопасности. Обеспечить выполнение мероприятий поручено правительству и органам исполнительной власти субъектов государства, говорится в документе.
Президент России также подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Нововведение начнет действовать с 15 мая 2023 года. Путешественники из Грузии смогут въезжать в РФ без оформления визы на срок до 90 дней.