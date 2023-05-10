Рядом с полицейским участком в Дамаске произошел взрыв

Несмотря на то, что основные силы ИГ✱ на территории Сирии были разгромлены при помощи РФ, задача борьбы со сторонниками радикалов все еще актуальна. Государственные институты ослаблены западными санкциями, а протурецкие и проамериканские боевики, выступающие против официальной власти, представляют угрозу безопасности. В результате террористы часто ищут убежища на незаконно захваченных территориях.