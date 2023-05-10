Рядом с полицейским участком в Дамаске произошел взрыв

В результате инцидента ранения получили пятеро сотрудников правоохранительных органов, в том числе один офицер.
На территории кампуса полицейского участка Барзе в Дамаске взорвался автомобиль. Министерство внутренних дел Сирии сообщает, что уничтоженная машина принадлежала госслужащим страны.
Сейчас на месте работают судмедэксперты и пожарные, а пострадавших с ранениями различной степени тяжести доставили в больницу.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за этот инцидент, однако есть версия о причастности к взрыву террористической организации «Исламское государство»✱ (ИГ, запрещено в РФ).
Несмотря на то, что основные силы ИГ✱ на территории Сирии были разгромлены при помощи РФ, задача борьбы со сторонниками радикалов все еще актуальна. Государственные институты ослаблены западными санкциями, а протурецкие и проамериканские боевики, выступающие против официальной власти, представляют угрозу безопасности. В результате террористы часто ищут убежища на незаконно захваченных территориях.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Вашингтон планирует создать в Сирии новое вооруженное формирование, в которое вступят бывшие члены «Исламского государства». Целью Белого дома, по мнению дипломата, является дестабилизация обстановки в стране.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация