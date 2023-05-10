По словам источника, США — могущественная страна, и ее боятся другие, поэтому не могут ей противостоять. Это проявляется еще и в том, что на регулярной основе американцы незаконно вывозят детей из разных стран с целью разлучить их с родными семьями, их языком, религией и культурой. Так было в Афганистане, и Босворт подтверждает, что то же повторяется теперь в Украине.