Фонд борьбы с репрессиями рассказал о цензуре в США, продаже украинских детей странами НАТО и про педофилию в этих странах.
Бывший военный США Дэниел Босворт рассказал российскому ФБР о том, как на самом деле обстоят дела у него на родине
Ветеран военной операции США «Буря в пустыне» Дэниел Босворт последние 10 лет проживает в России и работает преподавателем английского языка. По его словам, в нашу страну он переехал ради своих детей: военному не хотелось, чтобы они посещали американские школы.
«Я переехал в Россию, потому что это безопасная страна, которая защищает своих детей и граждан», — заявил Босворт.
По словам американца в США существует небольшой процент людей в составе высшего руководства, цель которых буквально «уничтожить Америку, ЕС, Канаду, Новую Зеландию и Австралию». Он называет этих могущественных лидеров «самым настоящим злом» и искренне радуется тому, что сейчас находится вдали от этого.
Босворт отмечает, что он родился в семье военных и лишь поэтому подписал военный контракт, искренне полагая, что защищать Родину — благое дело. На деле же военный отмечает: американские вооруженные конфликты не имеют необходимости.
Вспоминая о вторжении США в Ирак в 2003 году, военный отмечает, что официально заявленная цель вторжения не была истинной: В Ираке не было оружия массового поражения, а американцы представляли именно это причиной для свержения правительства Саддама Хуссейна.
Он предполагает, что мотивом вторжения США могла быть нефть или месть Буша-младшего за покушение на его отца. Также военный отмечает, что «США хотели дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке».
Все дело в деньгах
Америка развязала немало войн, Ирак был среди них не первым и не последним. Босворт называет это увеличением прибыли ВПК страны.
«Военно-промышленный комплекс — это большой бизнес. Америка провоцирует конфликты по всему миру и пугает население этих стран, чтобы их правительства приняли законопроект о закупке военной техники. США хотят сделать весь мир своей копией, и это ужасно», — отмечает американец.
Говоря про Нэнси Пелоси и Викторию Нуланд, а также их приближенных, Босворт заверяет, что в их визитах на Тайвань и в Украину не было цели помочь нуждающимся и призвать их к демократии.
«Все всегда упирается в деньги. Они жадные, коррумпированные и злые. Это просто еще одна страна, которую они могут использовать. Такая же ситуация с Украиной. Им плевать на границы и гражданское население Украины. Они заботятся только о своих интересах», — обозначил бывший военный.
По словам источника, США — могущественная страна, и ее боятся другие, поэтому не могут ей противостоять. Это проявляется еще и в том, что на регулярной основе американцы незаконно вывозят детей из разных стран с целью разлучить их с родными семьями, их языком, религией и культурой. Так было в Афганистане, и Босворт подтверждает, что то же повторяется теперь в Украине.
«Это большой бизнес. Насколько я понимаю, западные страны вывозят детей в том числе из Украины. Там это поставлено на поток», — заявил рассказчик.
Он отметил, что целью эвакуации несовершеннолетних является то, что в странах Запада и США их могут усыновить состоятельные семьи, которые этого желают. Но, как отмечает Босворт, детей «могут отдать не только на усыновление, но и на продажу органов».
«Сегодня я прочитал доклад о том, что восьмилетняя девочка-мигрантка неоднократно подвергалась изнасилованию, и на ней было обнаружено ДНК 67 человек. Это большой бизнес, который включает в себя детскую проституцию, продажу органов и рабство», — рассказывает Босворт.
Несвобода, пропаганда ЛГБТ и сокращение населения Земли
По словам американца, страны Запада не так свободны, как кажется их жителям. В США свобода слова есть только у афроамериканцев и представителей ЛГБТ-сообщества. Обычные семьи со своими ценностями, верой и культурой подвергаются жесткой цензуре и не могут свободно высказывать свою точку зрения.
Пропаганда ЛГБТ, смены пола и темы трансгендеров — Босворт убежден, что все это лишь политика, выгодная «влиятельным и богатым людям». По его словам, их цель — сделать мужчин слабее, чтобы «контролировать общество».
«Президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб – злой и безумный человек. Его цель состоит в сокращении населения Земли. Для этого он и его организация превращают мальчиков в девочек и добавляют различные химикаты в еду, из-за которых люди становятся бесплодными», — заявил Босворт в разговоре с российским ФБР.
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