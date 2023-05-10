Врач Татьяна Карпова назвала способы борьбы с похмельем

Состояние похмелья может возникнуть после превышения нормы спиртного во время праздников. О том, как безопасно для здоровья справиться с похмельем, рассказала психиатр-нарколог Татьяна Карпова.
Как пишет издание Pravda.Ru, при возникновении похмелья следует принять ванну или душ. Эта процедура должна взбодрить и помочь вывести токсины из организма, пояснила нарколог.
По словам Карповой, также стоит принять витамин С, который укрепляет иммунитет, связывает токсины и ускоряет их выведение из организма. Для этой цели можно пить воду с соком лимона и лайма, а также травяные чаи с долькой лимона, добавила эксперт.
Кроме того, можно употребить бульон с нежирным мясом или овсяную кашу. Клетчатка, которая входит в состав крупы, помогает удалить шлаки из организма. В случае же, когда выйти из похмельного состояния самостоятельно не получается, следует вызвать медицинскую службу. Медики поставят капельницы и помогут улучшить самочувствие, заключила специалист.