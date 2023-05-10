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В Воронеже подростка избили и заставили извиняться перед собакой за «оскорбление» ее чувств

Происшествия
В Воронеже подростка избили и заставили извиняться перед собакой за «оскорбление» ее чувств

Житель Воронежа потребовал у подростка извиниться перед его собакой за нецензурные выражения и избил его. По сообщениям очевидцев, хозяин животного был пьян.

Об инциденте сообщила мать увидевшего драку школьника. Женщина отметила, что мужчина остановил пострадавшего и заявил, что тот использовал матерные выражения. По его мнению, таким образом мальчик оскорбил чувства питомца, поэтому должен извиниться. В последствии житель Воронежа начал избивать ребенка.

Мать подчеркнула, что виновник был слишком агрессивным. Именно поэтому никто из прохожих не решился помочь пострадавшему.

«Даже ребята-одноклассники снимали издалека, потому что боялись, что он за ними побежит, потому что он был вообще неадекватный», – отметила женщина в беседе с изданием «Газета.Ru».

Она добавила, что во время избиения подростка собака сбежала от хозяина. Мужчина бросился искать животное. Мальчик смог сбежать.

Ранее в Ленобласти женщина грозилась выбросить ребенка из окна во время ссоры с мужем. Такое заявление она сделала после того, как супруг запер их на балконе.
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