В Воронеже подростка избили и заставили извиняться перед собакой за «оскорбление» ее чувств

Житель Воронежа потребовал у подростка извиниться перед его собакой за нецензурные выражения и избил его. По сообщениям очевидцев, хозяин животного был пьян.
Об инциденте сообщила мать увидевшего драку школьника. Женщина отметила, что мужчина остановил пострадавшего и заявил, что тот использовал матерные выражения. По его мнению, таким образом мальчик оскорбил чувства питомца, поэтому должен извиниться. В последствии житель Воронежа начал избивать ребенка.
Мать подчеркнула, что виновник был слишком агрессивным. Именно поэтому никто из прохожих не решился помочь пострадавшему.
«Даже ребята-одноклассники снимали издалека, потому что боялись, что он за ними побежит, потому что он был вообще неадекватный», – отметила женщина в беседе с изданием «Газета.Ru».
Она добавила, что во время избиения подростка собака сбежала от хозяина. Мужчина бросился искать животное. Мальчик смог сбежать.
Ранее в Ленобласти женщина грозилась выбросить ребенка из окна во время ссоры с мужем. Такое заявление она сделала после того, как супруг запер их на балконе.