В кабмине сообщили о планах перевести еще 150 государственных систем на платформу «Гостех»

Пресс-служба кабмина заявила о планах перевести еще 150 государственных информационных систем на комплексную национальную платформу «Гостех».
Соответствующие планы были озвучены на проведенной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным стратегической сессии по созданию и развитию платформы «Гостех».
В текущем году информационные системы 24 федеральных органов власти планируется перенести в «Гостех». Регионы по указу президента начнут присоединяться к этой системе в следующем году.
Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» собирается запустить производство новейшего противотанкового вооружения. «Курганмашзавод» освоит ремонт техники ВДВ и проведет модернизацию БМП-2.