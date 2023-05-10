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В кабмине сообщили о планах перевести еще 150 государственных систем на платформу «Гостех»

Общество
В кабмине сообщили о планах перевести еще 150 государственных систем на платформу «Гостех»

Пресс-служба кабмина заявила о планах перевести еще 150 государственных информационных систем на комплексную национальную платформу «Гостех».

Соответствующие планы были озвучены на проведенной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным стратегической сессии по созданию и развитию платформы «Гостех».

В текущем году информационные системы 24 федеральных органов власти планируется перенести в «Гостех». Регионы по указу президента начнут присоединяться к этой системе в следующем году.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» собирается запустить производство новейшего противотанкового вооружения. «Курганмашзавод» освоит ремонт техники ВДВ и проведет модернизацию БМП-2.
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