Грузия разрешит прямые полеты в страну не попавших под санкции российских авиакомпаний

В Министерстве экономики Грузии сообщили, что государство разрешит прямые полеты самолетов не попавших под санкции российских авиакомпаний, когда Москва направит соответствующее уведомление.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая 2023 года. В Тбилиси назвали это решение провокацией.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сочла упразднение визового режима со стороны России неприемлемым из-за ситуации на Украине.
На фоне этого она призвала власти созвать СБ для обсуждения порядка пересечения государственной границы.