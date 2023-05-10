В Крыму женщину признали виновной в смерти новорожденного ребенка

Ленинский районный суд в Крыму признал 31-летнюю жительницу виновной в смерти своего ребенка, которого она родила дома.
В пресс-службе СК России по республике сообщили, что осужденная была признана виновной в смерти ребенка по неосторожности. Суд назначил ей наказание в виде 1,5 лет лишения свободы.
Следователи выяснили, что женщина решилась на домашние роды, несмотря на имеющиеся противопоказания. При этом она обратилась за помощью к доуле, которая не имела медицинского образования. После рождения младенец умер, так как не получил необходимой помощи врачей, установили эксперты.
Ранее жительница Свердловской области обвинила врачей в смерти своего полугодовалого сына. Ребенок долгое время страдал от кашля, но медики так и не смогли назначить ему правильное лечение, считает женщина.