В Крыму женщину признали виновной в смерти новорожденного ребенка

Следователи выяснили, что женщина решилась на домашние роды, несмотря на имеющиеся противопоказания. При этом она обратилась за помощью к доуле, которая не имела медицинского образования. После рождения младенец умер, так как не получил необходимой помощи врачей, установили эксперты.