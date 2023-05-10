Вооруженные силы Буркина-Фасо уничтожили более 150 боевиков в нескольких регионах страны

Уагадугу, 10 мая. Вооруженные силы Буркина-Фасо ликвидировали более 150 боевиков в северо-центральном и центрально-восточном регионах страны.
Военная операция прошла в понедельник. Члены группировки скрывались от непогоды в лесу в районе Минама, когда солдаты уничтожили их с воздуха.
Еще два удара армия нанесла по позициям радикалов в центрально-восточном регионе. Бандформирование украло две цистерны бензина, после чего их уничтожили бойцы ВС страны.
Ранее военнослужащие разгромили лагерь боевиков в северной части государства на границе с Мали, когда те пытались проникнуть в соседнюю республику. Силы национальной армии ликвидировали нескольких нелегалов и зачистили территорию лагеря.
Также ВС Буркина-Фасо уничтожили еще одно укрытие радикалов в районе коммуны Нассумбу на северо-западе страны. Солдаты взорвали их топливные склады, автомобили и боеприпасы.