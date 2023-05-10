В Болгарии прошли шествия «Бессмертного полка» и торжественные акции в честь Дня победы

Болгария с размахом отметила День Победы. Ставшая для этой страны традиционной акция «Бессмертный полк» и в этом году прошла по стране. Кроме того, состоялись торжественные мероприятия и праздничные митинги, посвященные Дню Победы. Звучали песни, посвященные Великой Отечественной войне, развевались русские и болгарские флаги. ФАН рассказывает о мероприятии.