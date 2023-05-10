В Болгарии прошли шествия «Бессмертного полка» и торжественные акции в честь Дня победы

Болгария с размахом отметила День Победы. Ставшая для этой страны традиционной акция «Бессмертный полк» и в этом году прошла по стране. Кроме того, состоялись торжественные мероприятия и праздничные митинги, посвященные Дню Победы. Звучали песни, посвященные Великой Отечественной войне, развевались русские и болгарские флаги. ФАН рассказывает о мероприятии.
Из разных уголков Болгарии, от столицы, Софии, до небольших городков и населенных пунктов, общественные активисты прислали фото и видео. Для болгар важно, чтобы в России знали, что народ этой страны бережно относится к истории и чтить память героев, освободивших мир от чумы фашизма.
В частности, видео пришло из города Русе – даже через кадры чувствуется торжественная атмосфера праздника. Несмотря ни на что, в городах и поселках страны люди смогли самоорганизоваться, дабы вспомнить героизм советского народа и болгарских антифашистов.
«Мы братья, братские народы и мы вместе. Россия спасла не только нас, но и весь мир, и снова это сделает!», – сказал один из участников акции.
По его словам, болгарский народ помнит героизм советского народа и болгарских антифашистов.
Ранее ФАН писал, что в Тбилиси провели акцию памяти на 9 мая и осудили неофашизм.