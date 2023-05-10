Строитель защитного объекта получил контузию из-за обстрела ВСУ Курской области

В Курской области из-за обстрела Вооруженными силами Украины пострадал человек, его контузило из-за взрыва, сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
По словам Старовойта, украинские боевики обстреляли строящийся защитный объект недалеко от населенного пункта Гусево. Из-за взрыва один из строителей получил контузию. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.
Глава региона уточнил, что в это же время ВСУ атаковали поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Всего было зафиксировано шесть прилетов.
«Повреждена крыша хозпостройки. К счастью, тут обошлось без пострадавших», — дополнил Старовойт.
Ранее ВСУ обстреляли нефтепровод «Дружба» в Брянской области.