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Строитель защитного объекта получил контузию из-за обстрела ВСУ Курской области

Происшествия
Строитель защитного объекта получил контузию из-за обстрела ВСУ Курской области

В Курской области из-за обстрела Вооруженными силами Украины пострадал человек, его контузило из-за взрыва, сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

По словам Старовойта, украинские боевики обстреляли строящийся защитный объект недалеко от населенного пункта Гусево. Из-за взрыва один из строителей получил контузию. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

Глава региона уточнил, что в это же время ВСУ атаковали поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе. Всего было зафиксировано шесть прилетов.

«Повреждена крыша хозпостройки. К счастью, тут обошлось без пострадавших», — дополнил Старовойт.

Ранее ВСУ обстреляли нефтепровод «Дружба» в Брянской области.
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