Премьер Марокко: ничто не помешает нам импортировать российское топливо

Ранее торговый представитель Москвы в Рабате Алексей Андреев сообщил о том, какая сельхозпродукция наиболее интересует африканских импортеров. Это произошло в ходе его участия в Международной сельскохозяйственной выставке в Марокко (СИАМ) в 2023 году.