Рабат, 10 мая. Марокко вправе импортировать топливо из России, и ничто не помешает ему это делать. Такое заявление прозвучало из уст премьер-министра североафриканского королевства Азиза Аханнуша во время выступления в парламенте.
По его словам, Рабат остается приверженным принятым ранее решениям и собственному суверенитету в отношении любого шага, служащего интересам марокканского народа. Об этом премьер сообщил в ответ на заявления оппозиционных партий, усомнившихся в законности таких поставок.
Несмотря на давление Запада, Рабат не прекратил партнерства с Москвой, стараясь сохранить баланс в вопросе импорта нефтепродуктов. Это происходит на фоне ужесточения санкций в отношении энергетического сектора РФ.
«Ничто не мешает и импорту зерна, будь то с Украины или из России. Данный вопрос также не испорчен никакими дисбалансами», — заявил Аханнуш.
По его словам, единственная проблема, с которой сталкивается Рабат в этом отношении, заключается в нежелании ряда международных банков финансировать закупки из РФ. Премьер подверг критике некоторые оппозиционные партии, планировавшие сформировать парламентский комитет для изучения законности поставок российского топлива.
Ранее торговый представитель Москвы в Рабате Алексей Андреев сообщил о том, какая сельхозпродукция наиболее интересует африканских импортеров. Это произошло в ходе его участия в Международной сельскохозяйственной выставке в Марокко (СИАМ) в 2023 году.