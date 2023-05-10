Социолог Шорников: для расправы с оппозицией власти Молдавии завозят боевиков из Румынии

Дипломаты и журналисты рассказали в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как, несмотря на запреты властей, молдаване отпраздновали праздник Победы над фашизмом, украсив свою одежду георгиевскими лентами.
Конституционный суд Молдавии приступит к рассмотрению вопроса о запрете оппозиционной партии «Шор». При этом полиция начала штрафовать граждан, которые пришли на мероприятия по случаю Дня Победы, надев георгиевские ленты. 9 мая были задержаны порядка 100 человек, которым грозит штраф от $200 до $1,5 тысяч. Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников, оценивает действия кишиневских властей не только как аморальные, но и идущие вразрез с действующим законодательством Молдавии.
По его словам, неделю назад Конституционный суд Молдавии постановил, что наказывать за георгиевские ленты можно только в том случае, если они используются в пропагандистских целях. Если же человек украшает ею свою одежду в память о своих предках, пропагандой это не является.
«В данном случае имеет место самоуправство действующей молдавской власти. Тем не менее, в Кишиневе и в других городах Молдовы возлагали цветы к мемориалам павших воинов, и многие были с георгиевскими лентами, несмотря на запрет. Причем это делали не только простые люди, но и многие политики», — рассказал Игорь Шорников.
По словам журналиста, руководителя проекта National News (Молдавия) Никиты Роменского, на кишиневском Марше победы в этом году было около 50 тысяч человек. Для Молдавии, население которой постоянно находится в разъездах, это рекорд, считает он.
«Люди вышли в первую очередь почтить память своих дедов и прадедов. Многие шли с портретами своих родственников. То есть Марш победы сочетал в себе и Бессмертный полк, который стал традиционным для республики Молдова», — рассказал Никита Роменский.
Комментировать ситуацию вокруг партии «Шор» журналист не захотел, потому что считает, что она вносит разлад в оппозиционный лагерь, но отметил, что молдавские власти действительно оказывают давление на оппозиционные партии, стремясь сформировать лояльную себе законодательную власть.
«Подобного рода попытки действительно есть. Мы часто видим давление на оппозиционные партии, будь то партия социалистов, партия коммунистов, партия «Молдавский патриот» и т.д.», — пояснил Никита Роменский.
Политолог Игорь Шорников с сожалением отмечает, что Молдавия трансформируется по тому же сценарию, что и Украина. Там тоже начинали с запретов на символы победы и общение на русском языке, затем перешли к запрету оппозиционных партий и репрессий в адрес своих граждан.
«Молдавию буквально толкают на те рельсы, по которым уже прошла Украина», — заявил Игорь Шорников.
Единственное, что пока отличает Молдавию от Украины — это отсутствие штурмовых отрядов, вроде запрещенных в РФ «Правого сектора»✱ и других, которые Киев использует для силового подавления народных протестов. По словам социолога, кишиневские власти для решения этих вопросов привозят боевиков из Румынии. Так, жители Молдавии зачастую встречают на митингах и акциях протеста молодых людей крепкого телосложения, которые кое-как объясняются на румынском, но совершенно не знают русского языка.
«Большинство молдаван хорошо понимают русский язык, а если кто-то не говорит на русском, а на румынском, то сами молдаване легко опознают их как жителей Румынии», — пояснил Игорь Шорников.
Политолог считает, что обострение ситуации вокруг Приднестровья, которой постоянно угрожают киевские власти, а Кишинев устроил полномасштабную блокаду республики, требует восстановления миротворческого контингента РФ до 3000 военных. По его словам, Россия по собственной инициативе еще в конце 1990-х годов сократила его в разы, доведя до современной численности в 450 человек, считая, что урегулирование конфликта близко. Но сейчас ситуация резко изменилась, и численность миротворческого контингента нужно увеличивать.
«Сейчас, когда уровень безопасности в регионе ухудшается, вопрос увеличения российского воинского присутствия здесь точно назрел. Россия как сократила его количество в одностороннем порядке, так в одностороннем порядке может его и увеличить до положенных 3000 человек», — заявил Игорь Шорников.
Особенно волнует социолога судьба складов вооружений, которые находятся на территории Приднестровья еще с советских времен. По его словам, если Украина попытается овладеть ими, то это может привести к глобальной катастрофе. Суммарная мощность хранящихся боеприпасов равноценна нескольким ядерным бомбам, сброшенных на Хиросиму. В случае возникновения военного конфликта на данной территории, пострадают города, находящиеся в радиусе 150 км, отметил Игорь Шорников.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация