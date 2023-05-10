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В Совбезе заявили, что Киев платил до десяти тысяч рублей российским подросткам за диверсии

Общество
В Совбезе заявили, что Киев платил до десяти тысяч рублей российским подросткам за диверсии

Киев вербует российских подростков для совершения диверсий на территории РФ. Такого мнения придерживается замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.

Обсуждая эту тему с журналистами издания «Российская газета», он объяснил, как это работает. Спикер предположил, что представители украинского режима пользуются главными слабостями подростков – верой в безнаказанность и наивность.

Причем дети делают это не бесплатно. За совершение подобных преступлений им платят от 5 до 10 тысяч рублей. Вербовкой занимаются спецслужбы и неонацистские группировки.

Гребенкин заявил о наличии в указанных действия признаков тяжкого преступления. По мнению представителя СБ, таким образом «калечится жизнь подростков».

Ранее в Челябинской области задержали трех человек за попытку диверсии на железнодорожных путях.
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