Аналитик Василий Кашин: российские военные массово ставят помехи для работы HIMARS

Как сообщили накануне американские СМИ, российские военные научились успешно противодействовать новым комплексам систем HIMARS, ранее подававшихся украинскими СМИ как «оружие возмездия». Как считает военный аналитик Василий Кашин, нашим военным удалось радикально увеличить число систем постановки радиопомех поблизости от линии фронта.
Как сообщило издание Military Watch Magazine, военные эксперты США пока не понимают, почему на Украине серьезно снизилась эффективность американских реактивных систем HIMARS. По их данным, российские средства ПВО научились сбивать большую часть этих ракет. Американские аналитики фиксирует этот факт, но не понимают, как именно это происходит.
Аналитики из Military Watch Magazine беспокоятся, что в случае возможной полномасштабной войны HIMARS не смогут оправдать возлагаемых на них надежд. Они сетуют, что это оружие может оказаться уязвимым, даже если ракеты будут наводиться с помощью спутников. Ведь Россия с помощью своих систем радиоэлектронной борьбы умеет глушить спутниковые сигналы — что, собственно, периодически и делает. Однако непосредственно от того, чтобы сбивать американские спутники на орбите, ВС РФ пока воздерживаются, хотя и способны на это.
По мнению аналитиков, ракеты, которые изначально массово поставлялись Киеву Украину для РСЗО HIMARS, были не самых последних модификаций. Они имели упрощенную схему и систему полуактивного наведения, типа автопилота. То есть, ракета наводилась на цель только при «подсветке» радаром, а сама головка этой ракеты не была способна со старта захватывать цель.
По словам аналитиков, российские военные научились сбивать такие ракеты, тщательно изучив траекторию их полета. Наши спецы вычислили, как обычно они летают, с какой скоростью и дальностью, какие имеются отклонения – предельные значения по углу, по месту и т. д. Полностью выяснив характеристики полета этих ракет, наши военные определили, на какой дальности следует их захватывать на автоматическое сопровождение. А также полностью рассчитали собственный алгоритм боевой работы. Теперь из 100% выпущенных ВСУ «Хаймарсов» российские силы сбивают более 80% ракет.
Как сообщил по этому поводу ФАН военный эксперт, директор Центр комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, причина успешного противодействия «Хаймарсам» — еще и в постановке нашими военными систем помех для работы приемников GPS.
«На мой взгляд, речь идет о более широком распространении систем постановки помех для приемников GPS, на которые полагаются разработчики «Хаймарсов» для повышения их точности. В результате, под воздействием российских помех, точность попадания ракет этих ЗРК снижается, а эффективность их применения существенно падает, — указал аналитик. — Это вполне возможно, думаю, наши военные пользовались этим и ранее. Но сейчас количество систем выставления помех с нашей стороны резко выросло. Поэтому «Хаймарсы» на данный момент перестали считаться «непобедимым» оружием».
Военный эксперт напомнил — теперь американцы заговорили о поставках Киеву ракет следующего поколения, которые имеют большую дальность действия и несколько иную систему наведения.
«Лишаясь поддержки в виде наведения по приемникам GPS, ракеты «Хаймарс», тем не менее, имеют опцию продолжать полет по инерциальной системе. Но в этом случае разлет снарядов приобретает критическое значение. Дело в том, что боевая масса стандартной ракеты для «Хаймарс» — 120 килограммов в тротиловом эквиваленте. Поэтому разлет в 60 метров ведет к серьезному падению эффективности применения. Особенно в случаях, если цели находятся в укрытиях, укрепленных подвалах и т. д., — пояснил Кашин. — Промах в несколько десятков метров означает, что вы не сможете разрушить укрепления противника, а ваши ракеты уйдут «в молоко».
Напомним, 10 мая глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил об отказе главкома ВСУ Валерия Залужного принять участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, причем, «даже в формате видеоконференции». Бауэр сообщил, что в письме украинского командующего Залужного говорится, что тот не сможет участвовать в заседании из-за «напряженной оперативной ситуации на земле». Бауэр добавил, что вместо Залужного о подготовке наступления ВСУ страны НАТО проинформирует военный представитель Украины в Брюсселе.