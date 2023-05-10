Аналитик Василий Кашин: российские военные массово ставят помехи для работы HIMARS

Аналитики из Military Watch Magazine беспокоятся, что в случае возможной полномасштабной войны HIMARS не смогут оправдать возлагаемых на них надежд. Они сетуют, что это оружие может оказаться уязвимым, даже если ракеты будут наводиться с помощью спутников. Ведь Россия с помощью своих систем радиоэлектронной борьбы умеет глушить спутниковые сигналы — что, собственно, периодически и делает. Однако непосредственно от того, чтобы сбивать американские спутники на орбите, ВС РФ пока воздерживаются, хотя и способны на это.