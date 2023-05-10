Генконсульства ФРГ в России прекратят прием заявлений на визы 31 мая

Визовые отделения генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске прекратят принимать заявления на выдачу виз 31 мая. Об этом говорится на сайте дипломатической миссии.
В сообщение указывается, что рассмотрение документов будет вестись только в посольстве Германии в Москве. Визовые центры VisaMetric продолжат работать с увеличенными сроками обработки заявлений.
«Независимо от вашего региона, обработка всех заявлений о выдаче визы будет осуществляться только в посольстве Германии в Москве», — говорится в сообщении.
Визовый центр Франции ввел сбор для граждан России, желающих записаться на получение визы. Сумма сбора составит 35,5 евро и должна предотвратить перепродажу слотов.