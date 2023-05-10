Бывший футболист «Зенита» Широков призвал клубы РПЛ повышать свой уровень

Экс-футболист петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Роман Широков обратился к командам Российской премьер-лиги (РПЛ) с призывом повышать уровень своей игры, чтобы прервать чемпионскую серию сине-бело-голубых. Об этом он заявил в беседе с «Чемпионатом».