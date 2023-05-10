Центральный комитет суданских врачей заявил о закрытии 66 больниц в Хартуме

Хартум, 10 мая. Центральный комитет суданских врачей объявил, что 66 больниц из 88 не работают, пишут арабские СМИ.
В ходе вооруженных столкновений между ВС республики и Силами быстрого реагирования (СБР) 17 медицинских учреждений и 6 машин скорой помощи подверглись бомбардировкам и еще 20 были принудительно выселены с начала конфликта.
На данный момент в Судане частично функционируют 28 больниц, а несколько из них оказывают только первую помощь.
Ранее стало известно, что все государственные больницы Хартума прекратили работу из-за нехватки топлива.