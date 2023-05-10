Канцлер Австрии Нехаммер пригрозил энергокомпаниям повышением налогов

Энергетические компании в Австрии будут вынуждены платить налог на сверхприбыль, если добровольно не снизят цены на электроэнергию. ОБ этом заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.
Глава правительства добавил, что соответствующий законопроект будет принят в июне. Канцлер уверен, что подобная мера позволит снизить потребительские цены в стране.
«Если энергокомпании непосредственно сейчас не начнут снижать цены… Тогда мы в лице республики заставим их заплатить за это», — заявил Нехаммер
Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала президента США Джо Байдена «подростком с кучей морщин». Таким образом она прокомментировала фотографию, где действующий глава американской администрации стоит рядом с главой государственного департамента Энтони Блинкеном и вытирает глаза салфеткой.