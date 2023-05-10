Польша изъяла 1,2 млн долларов со счетов посольства и торгпредства России

Власти Польши изъяли с банковских счетов торгового представительства и посольства России порядка 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.
Сообщается, что решение о блокировки 800 тысяч злотых и более 912 тысяч долларов было принято более года назад. Однако 10 мая средства были признаны вещественными доказательствами и перечислены на счет прокуратуры.
«Более года назад польская прокуратура заблокировала почти 800 тысяч злотых и более 912 тысяч долларов на банковских счетах российского посольства, а недавно она признала их вещественными доказательствами и перечислила на свой счет», — пишет издание.
Ранее Власти Польши выпустили рекомендацию для своих граждан называть Калининград «Крулевец». Данное решение объясняется борьбой с русской культурой.