Новый вид городских экскурсий появился в Самаре

Экскурсии по необычным самарским двориках, расположенным за пределами стандартных туристических маршрутов, проводят в столице региона активные горожане для местных жителей и для приезжих.
Как пишет сетевое издание PROGORODSAMARA, в ходе подобных экскурсий клиенты могут обойти вокруг самые интересные здания Самары и даже самостоятельно поискать необычные детали. Фото данных локаций затем выкладывают в интернете для привлечения новых любителей походов по необычным местам, кварталам, дворам и подъездам.
По мнению участников мероприятий, такие экскурсии по дворикам помогают ближе узнать жизнь города такой, какая она есть. Иногда она может выглядеть непрезентабельно, но зато здесь она подлинная, без глянца и лоска, что вызывает еще больший интерес.