Новый вид городских экскурсий появился в Самаре

По мнению участников мероприятий, такие экскурсии по дворикам помогают ближе узнать жизнь города такой, какая она есть. Иногда она может выглядеть непрезентабельно, но зато здесь она подлинная, без глянца и лоска, что вызывает еще больший интерес.