День доверия интуиции: психолог Суздальцева рассказала, как важно прислушиваться к собственным ощущениям

Чувствительность – это навык. Если человеку с детства говорили о том, что «мама лучше знает: голодный он или нет, жарко ему или холодно», то о чувствительности не может быть и речи. И доверять ей человек не сможет, поскольку у него нет навыка доверия своим чувствам и опоры на них.