День доверия интуиции: психолог Суздальцева рассказала, как важно прислушиваться к собственным ощущениям

10 мая отмечается день под названием «Доверяйте своей интуиции». Нередко при принятии решения люди руководствуются собственными чувствами и ощущениями. Однако, это под силу далеко не каждому человеку.
Почему важно прислушиваться к себе? И как отличить свой внутренний голос от мнения, навязанного со стороны? На эти вопросы в беседе с корреспондентом ФАН ответила психолог Людмила Суздальцева.
«Доверие и интуиция сильно связаны между собой. И происходит это не на уровне, как доверять своей интуиции, а на гораздо более глубоких и важных уровнях психики. дело в том, что интуиция по большому счету – это просто очень тонкая чувствительность», – объяснила Людмила Суздальцева.
Чувствительность – это навык. Если человеку с детства говорили о том, что «мама лучше знает: голодный он или нет, жарко ему или холодно», то о чувствительности не может быть и речи. И доверять ей человек не сможет, поскольку у него нет навыка доверия своим чувствам и опоры на них.
«После долгой собственной терапии я поняла, что одно из самых мучительных переживаний в моей жизни – это мучительное и неизбывное недоверие себе. Когда я не знаю, чего я хочу и что я чувствую, мне нравится или не нравится и как это может быть для меня лучше или хуже. Когда есть убеждение в том, что есть кто-то, кто знает лучше, чем я. Сейчас я понимаю, что это действительно абсолютно мучительное чувство и никто не знает лучше, чем я сама», – добавила психолог.
Работа по развитию чувствительности, как и с любым другим умением и навыком –прислушиваться к себе. Психолог рекомендует делать соответствующие упражнения или практиковать медитацию.
«К примеру, если вы идете по улице – попробуйте почувствовать, что ощущает ваша стопа, когда соприкасается с поверхностью. Одинаково ли Вы идете по разным поверхностям или по разному себя чувствуете? Нужно попробовать разную чувствительность. Есть хорошее упражнение для детей, когда в мешочки набираются разные крупы или другие субстанции и, закрыв глаза, нужно определить руками, что нравится больше. То же самое можно проделать и с продуктами питания. Так проявляется внимание к тому, что и как вы чувствуете, как нравится или не нравится. Это и развивает чувствительность и формирует со временем доверие к самому себе», – заключила Людмила Суздальцева.
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