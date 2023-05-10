Telegram заявил об уходе из Бразилии в случае принятия закона о борьбе с фейками

Мессенджер Telegram не сможет продолжить работу в Бразилии, если депутаты страны примут закон о борьбе с фейковыми новостями, сообщается в официальном канале кроссплатформенной системы.
В компании отметили, что инициатива законодателей угрожает демократии и свободе СМИ в стране. По мнению руководства Telegram, потенциальный закон приведет к тому, что из Сети будут удаляться «любые мнения по спорным вопросам».
«Законопроект возлагает на цифровые платформы, а не на суды, ответственность за решение, какой контент является незаконным, и предоставляет слишком расплывчатые определения незаконного контента», — добавили представители мессенджера.
С критикой закона выступили компании Google и Meta✱ (организация признана экстремистской в РФ).
Ранее власти Бразилии приостановили работу Telegram в стране. Поводом для введения ограничений стал отказ компании предоставить данные о нескольких каналах.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму