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Telegram заявил об уходе из Бразилии в случае принятия закона о борьбе с фейками

Общество
Telegram заявил об уходе из Бразилии в случае принятия закона о борьбе с фейками

Мессенджер Telegram не сможет продолжить работу в Бразилии, если депутаты страны примут закон о борьбе с фейковыми новостями, сообщается в официальном канале кроссплатформенной системы.

В компании отметили, что инициатива законодателей угрожает демократии и свободе СМИ в стране. По мнению руководства Telegram, потенциальный закон приведет к тому, что из Сети будут удаляться «любые мнения по спорным вопросам».

«Законопроект возлагает на цифровые платформы, а не на суды, ответственность за решение, какой контент является незаконным, и предоставляет слишком расплывчатые определения незаконного контента», — добавили представители мессенджера.

С критикой закона выступили компании Google и Meta✱ (организация признана экстремистской в РФ).

Ранее власти Бразилии приостановили работу Telegram в стране. Поводом для введения ограничений стал отказ компании предоставить данные о нескольких каналах.

  • ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
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