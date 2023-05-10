«ОАЭ 94»: родственники заключенных пожаловались на затянувшийся срок наказания

Центр защиты заключенных Объединенных Арабских Эмиратов сообщает, что некоторые люди содержатся в тюрьме сверх срока с 2019 года.
Массовый судебный процесс по делу «ОАЭ 94» начался в 2013 году. Тогда 94 граждан государства обвинили в попытке свержения правительства. Ранее они подписали петицию, призывающую руководство Эмиратов провести ряд демократических реформ. В результате 69 человек были осуждены и получили сроки до 15 лет.
Уже не раз граждане ОАЭ подавали жалобы на то, что заключенных продолжают содержать месяцы и даже годы под стражей после окончания срока, назначенного судом. Семьи 51-го осужденного требуют выпустить на волю их родных, которых незаконно удерживают в тюрьмах после окончания назначенного судом срока наказания. Так, Рейтер Ахмед аль-Нуайми рассказал, что его брата, приговоренного к 10 годам, должны были освободить еще в марте.
«Мы не примем эту несправедливость по отношению к нашему народу. Мы хотим, чтобы эти люди были освобождены немедленно», — заявил он.
Страдают не только осужденные, но и их семьи, подвергающиеся различным ограничениям. Дочь Абдулсалама Мохаммеда Дарвиша аль-Марзуки, который ранее занимал должность главы отдела семейных консультаций судов Дубая, пожаловалась на давление со стороны властей.
«ОАЭ не только наказывают тех, кто мирно выражает несогласие, но и преследуют связанных с ними людей», — сказала Дженан аль-Марзуки.
На заседании Совета ООН по правам человека в Женеве некоторые страны, включая США, призвали отпустить осужденных по делу «ОАЭ 94». По меньшей мере 42 организации требовали «немедленно и безоговорочно» освободить заключенных правозащитников, активистов и политических диссидентов.