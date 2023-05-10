«ОАЭ 94»: родственники заключенных пожаловались на затянувшийся срок наказания

Уже не раз граждане ОАЭ подавали жалобы на то, что заключенных продолжают содержать месяцы и даже годы под стражей после окончания срока, назначенного судом. Семьи 51-го осужденного требуют выпустить на волю их родных, которых незаконно удерживают в тюрьмах после окончания назначенного судом срока наказания. Так, Рейтер Ахмед аль-Нуайми рассказал, что его брата, приговоренного к 10 годам, должны были освободить еще в марте.