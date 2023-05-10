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АТОР: в 2022 году каждый десятый россиянин получал отказ в выдаче шенгенской визы

Общество
АТОР: в 2022 году каждый десятый россиянин получал отказ в выдаче шенгенской визы

В 2022 году от россиян поступило более 687 тысяч обращений по поводу получения шенгенской визы, доля отказов выросла в семь раз по сравнению с 2019, информирует Ассоциация Туроператоров (АТОР).

За последние девять лет Россия впервые уступила мировое первенство по количеству обращений на получение шенгенской визы. В 2022 году в общей сумме от разных государств поступило 7,5 миллиона заявок на разрешение на въезд в страны Евросоюза. Этот показатель меньше на 55% по сравнению с 2019.

Наибольшее количество заявок на данный момент от граждан Турции – более 778 тысяч обращений. Россия отныне на втором месте. Российский показатель 2022 года по сравнению с 2019 меньше в шесть раз. Причем отказы в визе увеличились практически в два раза – 17,9% из общего числа заявок.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Нововведение начнет действовать с 15 мая 2023 года.
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