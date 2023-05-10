АТОР: в 2022 году каждый десятый россиянин получал отказ в выдаче шенгенской визы

За последние девять лет Россия впервые уступила мировое первенство по количеству обращений на получение шенгенской визы. В 2022 году в общей сумме от разных государств поступило 7,5 миллиона заявок на разрешение на въезд в страны Евросоюза. Этот показатель меньше на 55% по сравнению с 2019.