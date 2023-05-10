На сбежавшую из России певицу-иноагента Монеточку завели административное дело

Протокол об административном правонарушении составлен в отношении Елизаветы Гырдымовой (певица Монеточка✱, физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ). Документ поступил в Басманный суд Москвы.
Теперь исполнительнице грозит штраф. Размер взыскания может составить до 50 тыс. рублей. Причиной составления протокола стало отсутствие метки иностранного агента на публикациях Монеточки в социальных сетях.
Приморский районный суд Петербурга ранее зарегистрировал административное дело в отношении журналиста Александра Невзорова✱ (признан на территории РФ лицом, выполняющим функции иноагента). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами