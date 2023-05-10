Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

На сбежавшую из России певицу-иноагента Монеточку завели административное дело

Общество
На сбежавшую из России певицу-иноагента Монеточку завели административное дело

Протокол об административном правонарушении составлен в отношении Елизаветы Гырдымовой (певица Монеточка✱, физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ). Документ поступил в Басманный суд Москвы.

Теперь исполнительнице грозит штраф. Размер взыскания может составить до 50 тыс. рублей. Причиной составления протокола стало отсутствие метки иностранного агента на публикациях Монеточки в социальных сетях.

Приморский районный суд Петербурга ранее зарегистрировал административное дело в отношении журналиста Александра Невзорова✱ (признан на территории РФ лицом, выполняющим функции иноагента). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
административное правонарушение басманный суд москвы певица монеточка елизавета гырдымова протокол штраф
Военкоры ФАН