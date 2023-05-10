Экс-банкир Кирилл Ласкин признан банкротом, сумма личных долгов перед кредиторами 1,94 миллиарда

Бенефициар банка «Советский» Кирилл Ласкин признан банкротом, деньги от продажи его имущества пойдут на выплату его задолженности перед «Агентством страхования вкладов» (АСВ) и иных кредиторов — всего на сумму 1,9 млрд рублей.
Будучи акционером банка «Советский», Ласкин брал займы в этой кредитной организации от имени подконтрольных ему компаний. Кредиты он оформлял также в других банках, заведомо осознавая, что не будет их возвращать. Внимание правоохранительных структур Кирилл Ласкин и управляющий партнер петербургской компании «Прайм Эдвайс» Алексей Соболев привлекли в 2019 году, когда попытались привести «Советский» к банкротству. В итоге Соболева приговорили к 19 годам строгого режима за создание ОПГ по выводу и отмыванию денег через Молдавию, а Ласкин оставался в СИЗО. Наконец Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области закончил реструктуризацию долгов последнего и признал его банкротом.
Суммы, которые будут назначены к взысканию с Кирилла Ласкина — это до половины долгов «Советского» (11,88 млрд рублей) плюс персональные долги самого бенефициара перед аффилированными с ним фирмами, АСВ и прочими кредиторами. Как стало известно СМИ, фигурант дела обвинялся в хищении у банка 2,7 млрд рублей через ООО «Коллектор 19», в котором числился генеральным директором. В прошлом году он попытался оформить сделку по уступке прав требований между банком «Советский» и «Коллектором 19» на всю вмененную ему сумму, но суд отказал в пересмотре дела. Сейчас рассмотрение дела о мошенничестве с указанными деньгами продолжилось в Выборгском суде Санкт-Петербурга. Только теперь к ней добавились 1,94 млрд рублей личных долгов Кирилла Ласкина, которые надлежит погасить за счет средств, вырученных от продажи собственности бывшего члена совета директоров банка «Советский».
Ранее ФАН рассказывал, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении журналиста Александра Невзорова✱✱ (признан на территории РФ лицом, выполняющим функции иноагента).
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