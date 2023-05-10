Экс-банкир Кирилл Ласкин признан банкротом, сумма личных долгов перед кредиторами 1,94 миллиарда

Суммы, которые будут назначены к взысканию с Кирилла Ласкина — это до половины долгов «Советского» (11,88 млрд рублей) плюс персональные долги самого бенефициара перед аффилированными с ним фирмами, АСВ и прочими кредиторами. Как стало известно СМИ, фигурант дела обвинялся в хищении у банка 2,7 млрд рублей через ООО «Коллектор 19», в котором числился генеральным директором. В прошлом году он попытался оформить сделку по уступке прав требований между банком «Советский» и «Коллектором 19» на всю вмененную ему сумму, но суд отказал в пересмотре дела. Сейчас рассмотрение дела о мошенничестве с указанными деньгами продолжилось в Выборгском суде Санкт-Петербурга. Только теперь к ней добавились 1,94 млрд рублей личных долгов Кирилла Ласкина, которые надлежит погасить за счет средств, вырученных от продажи собственности бывшего члена совета директоров банка «Советский».