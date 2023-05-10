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Зампред Совбеза РФ Медведев предложил пересмотреть топонимику Польши в ответ на переименование Калининграда

Политика
Зампред Совбеза РФ Медведев предложил пересмотреть топонимику Польши в ответ на переименование Калининграда

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на намерения польских властей переименовать Калининград в Крулевец. Он предложил изменить название Польши на Варшавское герцогство.

В своих социальных сетях Медведев иронично подчеркнул, что необходимо обратить внимание на топонимику Польши. По мнению политика, Кракову следует дать наименование Кракау, Гданьску – Данциг, а Вроцлав должен называться на немецкий манер, Бреслау.

«И, конечно же, никакой Польши; только Варшавское герцогство, или Королевство Польское в составе Российской Федерации», – резюмировал зампред.

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал отношения США, Норвегии и ФРГ в плане энергоносителей. По его мнению, страны не будут поставлять Германии этот товар на выгодных условиях.
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