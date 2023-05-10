Экс-депутат Верховной рады Царев назвал европейцев прижимистыми в вопросе помощи Киеву

Экс-парламентарий заявил, что считает европейцев прижимистыми. По мнению Царева, страны ЕС точно бы не стали тратить свои деньги на чужой конфликт. При этом финансовые потоки на Украину из Европы могли оказаться значительно меньше, если бы на Западе не остались российские замороженные активы, пишет ИА SM-News со ссылкой на бывшего депутата Рады.