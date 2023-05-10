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Экс-депутат Верховной рады Царев назвал европейцев прижимистыми в вопросе помощи Киеву

Политика
Экс-депутат Верховной рады Царев назвал европейцев прижимистыми в вопросе помощи Киеву

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев прокомментировал заявление премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, объявившего о планах предоставить новый пакет военной помощи Киеву и использовать средства из замороженных российских активов.

Экс-парламентарий заявил, что считает европейцев прижимистыми. По мнению Царева, страны ЕС точно бы не стали тратить свои деньги на чужой конфликт. При этом финансовые потоки на Украину из Европы могли оказаться значительно меньше, если бы на Западе не остались российские замороженные активы, пишет ИА SM-News со ссылкой на бывшего депутата Рады.

Включение Украины в Североатлантический альянс соответствует стратегии Запада по созданию новой «оси» для войны с Россией. Об этом корреспонденту ФАН заявила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.
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