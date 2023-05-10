Египет увеличил ассигнование на социальную поддержку и защиту более чем на 500 млрд фунтов

Каир, 10 мая. Министр финансов Египта Мухаммед Мааит объявил об увеличении субсидий и ассигнований на социальную защиту в бюджете с целью снижения финансовой нагрузки на граждан, пишут арабские СМИ.
Мааит выступил с заявлением на презентации Финансового отчета по бюджету на 2023/2024 год, где заявил о повышении финансирования более чем на 500 млрд фунтов на определенные нужды народа.
«Бюджетные показатели на следующий год отражают президентские директивы по обеспечению максимально возможной поддержки экономической активности и социального обеспечения», — отметил он.
Министр объяснил, что характер данной поддержки направлен на обеспечение справедливого распределения финансов между гражданами страны.
«Правительство увеличило субсидии и социальные льготы для населения, где 127,7 млрд фунтов было выделено на поддержку продовольственных товаров, 14,1 млрд — на медицинское страхование, лекарства и лечение, 10,2 млрд — на поддержку социального жилья, 28 млрд — на поддержку и развитие экспорта, а также 202 млрд из взносов государственной казны поступит в пенсионные фонды с ежегодным темпом роста 6%», — сказал Мааит.
Кроме того, он отметил, что что из государственной казны будет выделено 127 млрд египетских фунтов для развития производственных секторов сельскохозяйственной, промышленной и туристической деятельности.
Ранее египетский эксперт по финансам Мустафа Бадра заявил, что миру необходимо найти глобальный способ для выхода из системы однополярности.