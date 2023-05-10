Президент Грузии Зурабишвили призвала власти созвать Совбез для обсуждения визового режима с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти страны созвать Совет безопасности для обсуждения визового режима с Россией.
Президент Грузии предлагает обсудить вопрос по введению трехмесячного визового режима для граждан России. Основной причиной для принятия подобных мер стали внутренние вызовы правительству Грузии.
«Я не раз требовала, и сейчас уже точно настало время, чтобы собрался Совет безопасности и рассмотрел введение трехмесячных виз, которые необходимы исходя из наших внутренних вызовов», — заявила Зурабишвили.
Ранее глава Грузии назвала отмену визового режима с Россией неприемлемым. Она отметила, что отмена ограничений во время конфликта на Украине выглядит как провокация со стороны Москвы.