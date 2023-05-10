Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент Грузии Зурабишвили призвала власти созвать Совбез для обсуждения визового режима с Россией

Политика
Президент Грузии Зурабишвили призвала власти созвать Совбез для обсуждения визового режима с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти страны созвать Совет безопасности для обсуждения визового режима с Россией.

Президент Грузии предлагает обсудить вопрос по введению трехмесячного визового режима для граждан России. Основной причиной для принятия подобных мер стали внутренние вызовы правительству Грузии.

«Я не раз требовала, и сейчас уже точно настало время, чтобы собрался Совет безопасности и рассмотрел введение трехмесячных виз, которые необходимы исходя из наших внутренних вызовов», — заявила Зурабишвили.

Ранее глава Грузии назвала отмену визового режима с Россией неприемлемым. Она отметила, что отмена ограничений во время конфликта на Украине выглядит как провокация со стороны Москвы.
Саломе Зурабишвили грузия россия совбез визовый режим
Военкоры ФАН