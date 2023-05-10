Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ на 600 миллионов долларов до 2024 года

Турция подписала с Россией соглашения об отсрочке платежей за поставку природного газа в размере 600 миллионов долларов до 2024 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Агентство отмечает, что данное соглашение стало первой подобной отсрочкой в рамках договора прошлой недели. Официально платеж в 600 миллионов долларов отложен до следующего года. Этому решению способствовала текущая ситуация с энергоносителями.
Ранее сообщалось, что Турция начинает осваивать крупное месторождение газа Сакарья в Черном море.