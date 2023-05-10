Самарские спасатели назвали правила регистрации туристических групп

Процедура регистрации тургрупп важна для безопасности туристов. При регистрации маршрута уменьшается время поиска попавших в беду граждан и появляется возможность быстрее оказать помощь пострадавшим. Об этом заявили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Как пишет информационный портал sovainfo.ru, зарегистрировать группу следует не позже, чем за 10 дней до отправления в поход. Выполнить это можно, оформив онлайн-заявку на сайте регионального ГУ МЧС России. Также пройти процедуру можно по электронной почте и по телефонам, указанным на официальном сайте ведомства.
Во избежание возникновения опасных для жизни и здоровья ситуаций туристическим (альпинистским) группам и их начальникам следует придерживаться определенных норм, выработанных специально для граждан, занимающихся подобным видом деятельности, отметили в ГУ МЧС России по региону.