Самарские спасатели назвали правила регистрации туристических групп

Как пишет информационный портал sovainfo.ru, зарегистрировать группу следует не позже, чем за 10 дней до отправления в поход. Выполнить это можно, оформив онлайн-заявку на сайте регионального ГУ МЧС России. Также пройти процедуру можно по электронной почте и по телефонам, указанным на официальном сайте ведомства.