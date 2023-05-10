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Неравнодушные жители Брянска спасли тонущего в канализации мальчика

Общество
Неравнодушные жители Брянска спасли тонущего в канализации мальчика

В Брянске 55-летний местный житель отправился на пустырь хоронить свою собаку. Услышав детские крики как будто из-под земли, он увидел мальчика лет десяти на дне пятиметрового канализационного люка. Ребенок уже почти захлебнулся в нечистотах.

Длинной веревки у мужчины по имени Сергей не было, а кричать и звать на помощь он не мог: из-за недавно перенесенной операции на горле он почти потерял голос, сообщает сетевое издание «Брянский ворчун». Телефон Сергей с собой не взял. Ему ничего не оставалось, как попросит мальчишку продержаться, сколько сможет, а самому броситься к шоссе и искать помощи там.

Однако машины просто объезжали человека, который почти беззвучно размахивал руками: он мог только шептать. Одна маршрутка остановилась, но, выслушав сбивчивые объяснения Сергея, водитель заявил, что веревки у него нет и тут же уехал. Наконец притормозила машина, в которой ехала молодая пара. Они втроем по сути спасли мальчика: в багажнике нашелся длинный матерчатый ремень, который молодой человек бросил ребенку, чтобы тот смог продержаться на плаву. Потом девушка позвонила спасателям, которые приехали быстро и достали уже совсем обессилевшего мальчика из смертельной ловушки.

На месте работают сотрудники правоохранительных структур. Рабочие обнесли открытый канализационный колодец предупреждающими знаками. Предварительно предполагается, что он может принадлежать Брянскому водоканалу.
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