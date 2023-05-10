Неравнодушные жители Брянска спасли тонущего в канализации мальчика

Однако машины просто объезжали человека, который почти беззвучно размахивал руками: он мог только шептать. Одна маршрутка остановилась, но, выслушав сбивчивые объяснения Сергея, водитель заявил, что веревки у него нет и тут же уехал. Наконец притормозила машина, в которой ехала молодая пара. Они втроем по сути спасли мальчика: в багажнике нашелся длинный матерчатый ремень, который молодой человек бросил ребенку, чтобы тот смог продержаться на плаву. Потом девушка позвонила спасателям, которые приехали быстро и достали уже совсем обессилевшего мальчика из смертельной ловушки.