ФСБ опубликовала кадры задержания челябинца, призывавшего ударить по Кремлю

ФСБ России задержала челябинского стримера Алаласа Алаласовича, призывавшего к удару по Кремлю. Кадры с места событий появились в Сети.
Задержанный подозревается в публичных призывах к совершению террористических действий. В ведомстве рассказали, что блогер в прямом эфире заявлял о необходимости совершить атаку на Кремль. После такого рода заявлений он удалял запись трансляции. В отношении стримера заведено уголовное дело.
Федеральная служба безопасности РФ ранее выявила 20-летнего жителя Башкирии, который планировал воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.