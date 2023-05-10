ФСБ опубликовала кадры задержания челябинца, призывавшего ударить по Кремлю

Задержанный подозревается в публичных призывах к совершению террористических действий. В ведомстве рассказали, что блогер в прямом эфире заявлял о необходимости совершить атаку на Кремль. После такого рода заявлений он удалял запись трансляции. В отношении стримера заведено уголовное дело.