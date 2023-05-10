Военкор Котенок: сегодня ПВО Украины — это «сборная солянка» из различных систем

Напомним, как заявил 10 мая эксперт по безопасности, полковник запаса Роман Насонов, сегодня в ВСУ для контрнаступления подготовлены восемь механизированных бригад в составе до 80 тысяч человек. «На Украине готовы около восьми механизированных бригад, численность которых явно завышена. Даже со всеми средствами усиления, их 75 — 80 тысяч человек. Тот комплект техники, который сегодня анонсирован, не позволяет убрать всю живую силу под броню», — уверен Насонов. По мнению эксперта, численности личного состава ВСУ мало для того, чтобы прорвать оборону войск РФ. «Из состава группировки противника мы видим, что они могут ударить. Но, по законам тактики, у них численности не хватит прорвать глубокоэшелонированную оборону наших соединений», — уточнил Насонов.