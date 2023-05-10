Военкор Котенок: сегодня ПВО Украины — это «сборная солянка» из различных систем

По данным российских СМИ, в российской армии хотят создать специальное авиационное подразделение, которое будет заниматься бомбардировкой крупных военных объектов Украины. Военный эксперт Юрий Котенок сообщил, что в плане поражения объектов противника наши военные должны постоянно «идти на шаг вперед».
Накануне ряд российских СМИ, ссылаясь на источники в ветеранских организациях, проинформировал о том, что сейчас активно идет набор добровольцев среди военных летчиков. Таким образом, в ВС РФ хотят создать специальное авиационное подразделение, которое будет заниматься бомбардировкой военных объектов ВСУ.
При этом военные телеграм-каналы уточняют, что конкретные размеры этого подразделения пока неизвестны. Также нет информации и о задачах, которые этот отряд будет выполнять в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Предполагается, что набор добровольцев в специальный авиаотряд завершится уже через несколько месяцев. Напомним, в последнее время российская авиация активно использует планирующие бомбы для уничтожения позиций ВСУ. Таким образом ВКС РФ, как утверждают военные аналитики, пытаются сорвать планы противника по проведению контрнаступления в зоне СВО.
Как заявил по этому поводу ФАН военный аналитик Юрий Котенок, до недавних пор авиационные бомбардировки украинских объектов проводились в основном в районе линии соприкосновения, или в неглубоком тылу.
«Честно говоря, трудно представить, какие еще специальные подразделения могут быть созданы для боевой обработки объектов противника. Ведь бомбардировка крупных логистических объектов, транспортных узлов и военных складов противника — это прямая задача нашей боевой авиации, — указал Котенок. — Возможно, в данном случае речь идет о специализации части летчиков на бомбардировках ключевых объектов внутри территории Украины. На данный момент они действительно мало досягаемы для нашей фронтовой авиации. С другой стороны, их можно обрабатывать при помощи крылатых ракет, выпускаемых с наших стратегических бомбардировщиков. Что, в общем-то, регулярно происходит и сейчас».
Военный аналитик напомнил: с недавних пор в распоряжении российских сил оказался новый вид оружия — мощные планирующие бомбы с крыльями и головками наведения.
«Нашим спецам удалось за счет незначительной модернизации превратить мощные, но неуправляемые ФАБы в КАБы. Но авиация, которая с ними работает, также старается делать это в основном на линии соприкосновения, стараясь не заходить в зону поражения ПВО противника. Таким образом, идет вечное противостояние «щита и меча», авиации и средств ПВО, — указал эксперт. — Со своей стороны, противник старается насытить свои боевые порядки различными зенитно-ракетными комплексами, чтобы создать «непроницаемую зону» для нашей авиации в несколько уровней ПВО. Но ради этого ВСУ вынуждены стягивать свои ЗРК ближе к линии фронта, тем самым оголяя свои тылы».
При этом, заметил эксперт, сама противовоздушная оборона Украины — это «сборная солянка» из различных систем.
«В ее составе - и старые советские комплексы С-300, и «Осы», и ЗРК «Игла» и «Стрела». Но при такой смешанной ПВО у нас, наконец, появилась возможность доставать их при помощи планирующих бомб, что очень важно в данной ситуации, — указал эксперт. — В целом, наши военные должны свести к минимуму попытки Украины воссоздать заново свою ПВО. Возможно, новое спецподразделение будет сконцентрировано как раз на применении управляемых бомб по объектам противника. Свою роль должны сыграть и подразделения, которые наносят удары барражирующими боеприпасами типа «Ланцет». Активнее должна действовать и спутниковая, и агентурная, и войсковая разведки. В общем, в противостоянии «щита и меча» мы должны постоянно идти на шаг впереди противника. Только в этом — залог нашего общего военного успеха».
Напомним, как заявил 10 мая эксперт по безопасности, полковник запаса Роман Насонов, сегодня в ВСУ для контрнаступления подготовлены восемь механизированных бригад в составе до 80 тысяч человек. «На Украине готовы около восьми механизированных бригад, численность которых явно завышена. Даже со всеми средствами усиления, их 75 — 80 тысяч человек. Тот комплект техники, который сегодня анонсирован, не позволяет убрать всю живую силу под броню», — уверен Насонов. По мнению эксперта, численности личного состава ВСУ мало для того, чтобы прорвать оборону войск РФ. «Из состава группировки противника мы видим, что они могут ударить. Но, по законам тактики, у них численности не хватит прорвать глубокоэшелонированную оборону наших соединений», — уточнил Насонов.