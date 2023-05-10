Минюст РФ разрабатывает законопроект о запрете смены пола в паспорте

Законопроект, запрещающий смену пола в паспорте, находится на проработке. Решается, нужно ли вводить этот запрет только по юридическому или также по медицинскому аспекту, сообщил Министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
Глава ведомства допустил, что люди, сменившие пол без констатации этого факта в удостоверении личности, могли усыновлять детей. По его словам, готовящийся законопроект запретит подобные вещи.
«Я бы предложил взять курс, чтобы лечить этих людей, но не в сторону того, чтобы они меняли пол. А в сторону того, чтобы они налаживали свое психологическое состояние. И возвращались, как говорится, к своей природе», — отметил министр
Чуйченко добавил, что практика по смене пола в паспорте появилась в России в 1997 году. Тогда ее приняли при давлении Всемирной организации здравоохранения.
Ранее глава Минюста Израиля обвинил США в поддержке протестов против судебной реформы, подчеркнув, что команда действующего премьера страны все равно бы столкнулась с противостоянием общества.