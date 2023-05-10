Представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала присоединение Ирана к ШОС

На полях Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-участниц организации также были подписаны меморандумы, в соответствии с которыми в качестве диалоговых партнеров к региональному объединению подключились Кувейт, Мальдивы, Мьянма и ОАЭ, рассказала официальный представитель МИД России.