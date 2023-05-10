Представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала присоединение Ирана к ШОС

Иран вскоре получит статус государства-члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Подчеркивается, что Тегеран выполнил взятые на себя обязательства. Иран станет членом ШОС в самое ближайшее время, добавила Захарова.
На полях Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-участниц организации также были подписаны меморандумы, в соответствии с которыми в качестве диалоговых партнеров к региональному объединению подключились Кувейт, Мальдивы, Мьянма и ОАЭ, рассказала официальный представитель МИД России.
Все больше стран намерены присоединиться к ШОС. Чтобы стать полноправными членами и наблюдателями в организации, выстроилась целая очередь из государств, ранее сообщило иранское издание Javan.