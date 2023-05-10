Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Хабаровском крае умерла девочка, которую отец избил поленом

Происшествия
В Хабаровском крае умерла девочка, которую отец избил поленом

В Хабаровском крае из-за тяжелой травмы головы скончалась девочка, на которую с поленом набросился собственный отец. Об этом сообщает kp.ru.

Согласно данным, двухлетний ребенок умер в реанимации. Медработники в течении месяца боролись за жизнь пострадавшей малышки, однако спасти девочку не удалось.

Инцидент произошел в апреле, мужчина, который ранее проходил лечение в психоневрологическом диспансере, начал бить дочь поленом. Матери удалось забрать ребенка и доставить ее в больницу. Там врачи определили, что у девочки черепно-мозговая травма и отек головного мозга, после чего поместили ее в тяжелом состоянии в отделение реанимации.

Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. Также дело открыто в отношении органов опеки, в их работе сотрудники правоохранительных органов выявили нарушения.

Ранее прокуратура Московской области начала проверку из-за избиения ребенка с особенностями развития.
хабаровский край смерть ребенка происшествие
Военкоры ФАН