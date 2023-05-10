В Хабаровском крае умерла девочка, которую отец избил поленом

Инцидент произошел в апреле, мужчина, который ранее проходил лечение в психоневрологическом диспансере, начал бить дочь поленом. Матери удалось забрать ребенка и доставить ее в больницу. Там врачи определили, что у девочки черепно-мозговая травма и отек головного мозга, после чего поместили ее в тяжелом состоянии в отделение реанимации.