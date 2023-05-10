Власти Нью-Йорка объявили режим ЧП в ожидании наплыва мигрантов

Нью-Йорк, 10 мая. Власти штата Нью-Йорк объявили о введении чрезвычайной ситуации в связи со стихийным бедствием. Соответствующий исполнительный приказ опубликовала губернатор Кэти Хокул.
«Ожидается, что прибытие большего числа мигрантов, ищущих убежище в городе и штате Нью-Йорк, усугубит и без того крупномасштабный гуманитарный кризис и создаст чрезвычайную ситуацию, на которую местные органы власти не смогут адекватно отреагировать. Появится угроза здоровью и безопасности, что может привести к гибели людей или уничтожению собственности», — говорится в документе.
Таким образом штат готовится к наплыву мигрантов, который ожидается после отмены действия законодательного акта, известного как «Раздел 42», ограничивающего доступ беженцев в США.
Как отмечается в опубликованном документе, приказ позволит штату привлечь до 500 дополнительных военнослужащих Национальной гвардии для оказания помощи Нью-Йорку, куда с прошлой весны прибыло более 57 000 мигрантов. Также данный шаг позволит штату закупить оборудование и жилье для новых беженцев.
«Это кризисная ситуация, особенно с приостановлением действия "Раздела 42" в четверг. Тысячи людей будут пересекать границу и в конечном счете попадут в штат Нью-Йорк», — заявила губернатор журналистам.
Как отмечают наблюдатели, введение чрезвычайной ситуации также направлено на подавление недовольства, которое выражают жители и власти пригородов Нью-Йорка после заявления мэра Эрика Адамса о том, что он рассмотрит возможность перемещения некоторых мигрантов в другие округа, чтобы уменьшить перенаселенность и нехватку городских ресурсов.
В ответ руководители республиканских округов Ориндж и Рокленд издали приказы о введении чрезвычайного положения, которым попытались запретить отелям заключать контракты с городом на размещение беженцев.
В связи с этим Хокул сообщила, что она будет работать над поиском новых мест для размещения просителей убежища в муниципалитетах, которые готовы их принять. На эти нужды Нью-Йорк готов выделить средства в размере 1 миллиарда долларов.
«Раздел 42», который был принят администрацией Дональда Трампа, предусматривал ограничение въезда беженцев в США. Формальным поводом для его принятия стала борьба с пандемией COVID-19. Согласно ему, просители убежища должны были оставаться на территории сопредельных государств в ожидании решения миграционных органов Соединенных Штатов.
Законодательный акт вызывал резкую критику со стороны Демократической партии, обвинявшей Трампа и республиканцев в жестоком обращении с беженцами. В итоге администрация Джо Байдена добилась отмены действия акта, который перестанет работать с 11 мая.
Ожидается, что это приведет к резкому притоку мигрантов со стороны Мексики, где в лагерях для беженцев скопилось около трех миллионов человек, ожидающих возможности оказаться в США.